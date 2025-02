Programa ‘Primeiro Emprego’ para estudantes iniciará em março no Amazonas

O programa Sine Primeiro Emprego vai preparar estudantes finalistas para postos de trabalho disponíveis na rede Sine Amazonas, visando diminuir o tempo entre a conclusão dos estudos e inserção no mercado de trabalho. O projeto, que faz parte do programa Escola Para o Trabalho, tem o início previsto para o mês de março.

O mercado de trabalho amazonense apresentou um crescimento significativo nas oportunidades para jovens entre 18 e 24 anos nos últimos anos. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o número de primeiros empregos saltou de 53 em 2019 para 257 em 2024, representando um aumento de mais de 380%. Esse avanço demonstra um cenário mais positivo para a juventude amazonense.

A ideia é que o piloto do projeto seja aplicado, inicialmente, em três escolas da Secretaria de Educação, em parceria com o Instituto Tecnológico Educacional do Amazonas (Iteam).

A ação é uma parceria entre a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.

“Nos preocupamos com o primeiro emprego, em fazer com que vocês, que estão saindo agora do ensino médio, tenham oportunidades de ajudar em casa e dividir as responsabilidades com os pais”, afirmou o governador Wilson Lima.

Oportunidade é a principal expressão na vida dos estudantes. “Quero fazer faculdade de administração. E eu acho muito boa essa oportunidade porque é um grande passo para os alunos para ter um preparatório maior para o mercado”, comentou Bruno Façanha, de 17 anos, que é aluno da Escola Estadual Inspetora Dulcineia Varela Moura, no bairro Nova Israel, Zona Norte.

A estudante Emily Luisa, 17, que faz parte da mesma escola, disse que a preparação vai ajudar nesta fase da sua vida.

“Achei muito importante porque eu, particularmente, nunca trabalhei. Eu já fui chamada para entrevistas e eu não sou selecionada para a próxima etapa por falta de especialização e preparação e isso conta muito”, contou a estudante.

Capacitação

O projeto atenderá, nesta primeira edição, 480 estudantes do ensino médio, com cursos de capacitação para o desenvolvimento de competências necessárias para o primeiro emprego, entre elas: habilidades de comunicação, trabalho em equipe, pontualidade, responsabilidade, capacidade de adaptação e o domínio de ferramentas básicas de informática.

O curso é dividido em módulos e durante seis meses, os alunos serão capacitados e monitorados pela Setemp para verificar sua entrada no mercado de trabalho por meio da Rede Sine Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

