Isabelle Nogueira se pronuncia pela primeira vez após término com Matteus Amaral

Isabelle Nogueira apareceu nas redes sociais na noite desta sexta-feira (7) para falar pela primeira vez após anunciar a separação de Matteus Amaral, com quem estava noiva. A ex-BBB explicou o motivo de não ter se manifestado antes sobre o assunto, que mobilizou os fãs do casal.

Através dos Stories do Instagram, Isabelle falou sobre o término do noivado com Matteus, de 28 anos. Os dois anunciaram a decisão aos seguidores na quarta-feira (5).

“Não entro no meu Instagram desde o dia em que postei a nota. Escolhi me recolher e acolher meus sentimentos. Não é simples encerrar ciclos, principalmente quando se trata de um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, com projetos e expectativas”, declarou ela.

A influenciadora ainda afirmou que a razão do término foi clara:

“Acredito que ficou muito claro o real, verdadeiro e único motivo da nossa separação. Pode até não parecer simples, ou até mesmo não tão óbvio, mas esse motivo só passa a ser perceptível e comprovado no dia a dia, na convivência.”

Isabelle aproveitou para agradecer o apoio dos seguidores:

“Quero agradecer o carinho, o amor, as boas vibrações, a gentileza e a sensibilidade de muitos. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente.”

O casal estava junto desde as últimas semanas do BBB 24, no ano passado. Eles ficaram noivos em dezembro, durante uma viagem a Paris. Em outubro deste ano, decidiram se mudar para São Paulo para facilitar a convivência, já que moravam em cidades diferentes—ela em Manaus (AM) e ele em Alegrete (RS).

O pedido de casamento aconteceu durante uma viagem pela Europa, na Disney de Paris.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱