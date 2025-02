VÍDEO: Carro cai dentro de igarapé na Avenida Brasil

De acordo com informações, o motorista teria perdido o controle do carro, saiu da pista e despencando.

Na noite desta sexta-feira (7), um carro caiu dentro de um igarapé localizado na Avenida Brasil, na Zona Oeste de Manaus. De acordo com informações preliminares, o motorista teria perdido o controle do carro, saiu da pista e despencando.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou detalhes que esclareçam a dinâmica exata do acidente. Imagens do local mostram o veículo nas águas do igarapé. A situação serve como alerta para a necessidade de atenção redobrada ao trafegar por vias próximas a áreas de risco, especialmente em períodos noturnos.

VEJA VÍDEO

