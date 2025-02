Mega-Sena sorteia R$ 39 mi neste sábado; veja como apostar

O prêmio acumulado da Mega-Sena pode transformar a vida de um sortudo neste sábado (8). As seis dezenas do concurso serão sorteadas às 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Os jogadores podem registrar seus jogos nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pelo site oficial da Caixa. O valor do jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Onde assistir ao sorteio ao vivo?

Os apostadores podem acompanhar o resultado do sorteio em tempo real pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa.

