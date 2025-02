Mulher morre após ser arremessada de moto e atropelada por carro em Manaus

Uma mulher de 41 anos morreu após um carro colidir com a moto que ela pilotava, fazendo com que ela fosse arremessada para o outro lado da via, onde foi atropelada por outro veículo. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (7), na avenida Torquato Tapajós, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher seguia em direção ao centro quando foi atingida por um carro em alta velocidade. Com o impacto, ela foi lançada para o outro lado da via, sendo atropelada por outro automóvel. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas confirmaram a morte da mulher no local.

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso, e as imagens de câmeras de segurança da área devem ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱