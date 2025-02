Disputa por cama gera briga no BBB 25: ‘Não é pobre coitado’

Após a festa na madrugada deste sábado (8) no BBB 25, os participantes se organizaram para dormir, mas a falta de camas, devido ao fechamento do quarto Anos 50, gerou uma discussão.

Diego Hypólito se irritou ao ver que Guilherme Albuquerque estava dormindo no chão. Ele se colocou no lugar do brother e questionou: “Só porque o moleque é gente boa, é legal, ele não tem que dormir na cama? Ah, me poupe!”. O ginasta ainda lembrou que, mesmo quando o quarto Anos 50 ainda estava aberto, Guilherme já dormia no chão.

Vinícius Nascimento explicou que havia um revezamento de camas, em que cada dupla dormia na cama de casal por um dia. Mas Diego insistiu que o desconforto deveria ser para todos, e que não achava justo Guilherme ser sempre a pessoa que dorme no chão. “A culpa não é de ninguém específico, é de todos”, afirmou ele.

Camilla Maia entrou na conversa e discordou. “Não é de todo mundo, ele responde pelo que ele quer. Nós oferecemos cama para todos. Ele não é pobre coitado e nem maluco”, disse ela.

Diego respondeu: “Não acho que ele seja pobre coitado, Camilla, mas me coloco no lugar dele nessa situação.”

Camilla, então, argumentou: “Se eu te oferecer uma cama, você vai dizer o quê?”, e Diego concordou, reconhecendo que quem recusa a cama está errado.

Camilla concluiu: “Foi isso que aconteceu. Aline e Vinícius estavam dormindo confortáveis, porque estavam vindo. Se a pessoa não quer ir, não podemos fazer nada.” A discussão foi encerrada nesse ponto.

