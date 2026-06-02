Polêmica

Influenciadora se manifestou após repercussão de vídeo em que rejeita a participação de uma biomédica em mentoria depois de ser questionada sobre o diferencial de sua marca.

A empresária e influenciadora Natalia Beauty pronunciou-se publicamente após se envolver em uma polêmica com uma biomédica e seguidora durante um evento realizado em Curitiba. O desentendimento ocorreu no último sábado (30), quando a participante questionou qual seria o diferencial da marca em relação aos concorrentes do mesmo ramo.

Na ocasião, a empresária se incomodou com a pergunta e se recusou a responder, alegando que nenhuma outra empresa do setor fatura tanto ou é tão grande quanto a dela. Adicionalmente, Natalia rejeitou a presença da profissional em suas mentorias, disparando diretamente na hora do ocorrido:

“Não quero você no meu grupo, não quero. Eu achei sua pergunta prepotente e você eu não quero. Não gostei, é meu direito. Você não vai ser bem-vinda no meu grupo”.

Por conseguinte, devido à forte repercussão e à perda de seguidores nas redes sociais, a influenciadora publicou um vídeo de esclarecimento. Conforme o seu relato, a seguidora havia avisado, antes de formular a pergunta, que o questionamento seria “capcioso”, o que fez a empresária interpretar a abordagem como uma armadilha planejada para induzi-la ao erro.

Contudo, a empresária admitiu que se expressou mal e pediu desculpas pelo episódio, declarando textualmente em seu vídeo de retratação:

“Talvez se eu soubesse o que é capciosa, eu não teria caído porque eu já percebi que era uma armadilha, assim como diz. É, eu errei, errei muito e peço desculpa”.

Por fim, ela ressaltou que nunca teve a intenção de humilhar ninguém e lamentou o fato de haver pessoas esperando por um deslize seu para comemorar, concluindo que o erro pontual não define a sua trajetória de anos.

Veja vídeo:

Natalia Beauty se pronuncia após polêmica com biomédica pic.twitter.com/TaCf4H4xau — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 2, 2026

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