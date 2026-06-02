APOIO INESPERADO

Luana Piovani se manifestou após as vaias contra Virginia Fonseca no Maracanã e classificou a cena como "horrorosa" e "agressiva".

A atriz Luana Piovani saiu em defesa de Virginia Fonseca após a influenciadora ser alvo de vaias e xingamentos durante um jogo da Seleção Brasileira no Maracanã. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e levou Virginia a relatar que se sentiu “acuada” diante das hostilizações.

As manifestações aconteceram nas arquibancadas durante a partida da Seleção. Após o caso viralizar, Virginia comentou o impacto da situação em suas redes sociais.

Diante da repercussão, Luana Piovani usou seus perfis para condenar o comportamento dos torcedores e pedir respeito à influenciadora.

“Que cena bizarra, horrorosa, agressiva. Não gosta dela? Não segue. Mas, antes de ser influencer, ela é uma mulher e merece respeito”, afirmou a atriz.

Luana critica hostilizações

Ao comentar o episódio, Luana disse que as ofensas ultrapassaram os limites da crítica e atingiram não apenas Virginia, mas também outras mulheres.

“É desrespeitoso com todas as mulheres”, declarou.

Além disso, a atriz relembrou experiências pessoais para contextualizar seu posicionamento e reforçou que atitudes desse tipo não devem ser normalizadas.

Impacto na família

Luana também demonstrou preocupação com os efeitos da situação sobre os familiares da influenciadora, especialmente os filhos.

“Vocês não só desrespeitaram uma mulher e uma mãe, como também fizeram isso com os filhos dela. Pensei muito nela e nas crianças”, concluiu.

O caso segue repercutindo nas redes sociais e dividindo opiniões entre internautas sobre os limites das críticas a figuras públicas.

Veja vídeo:

Luana Piovani sai em defesa de Virgínia após xingamentos no Maracanã “é uma mulher e ela merece respeito” pic.twitter.com/EiwDdTsMth — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 2, 2026

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