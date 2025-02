VÍDEO: Irmãos são atropelados na AM-010 após descerem de ônibus escolar

Um grave acidente deixou duas crianças feridas na tarde desta sexta-feira (7) no quilômetro 33 da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara. Os irmãos venezuelanos Angeli Martinez, de 13 anos, e Gabriel Martinez, de 12, foram atropelados por um veículo logo após descerem do ônibus escolar.

De acordo com testemunhas, as crianças estavam voltando da escola e atravessaram a pista pela frente do micro-ônibus. Nesse momento, um carro que passava ao lado do ônibus atingiu os irmãos. O impacto deixou Angeli em estado crítico, enquanto Gabriel sofreu ferimentos, mas está estável.

O motorista do carro permaneceu no local e prestou socorro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encaminharam as vítimas ao Hospital Joãozinho, na Zona Leste de Manaus. Angeli precisou ser entubada devido à gravidade dos ferimentos, e ambos seguem internados na UTI.

Investigação

Até o momento, não há informações detalhadas sobre o motorista ou o veículo envolvido no atropelamento. A polícia deve investigar o caso para identificar as circunstâncias do acidente. O trecho da rodovia onde ocorreu a colisão é conhecido por ter pouca iluminação e falta de sinalização adequada, o que pode ter contribuído para a tragédia.

