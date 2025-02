VÍDEO: Idoso tenta beijar criança na saída de supermercado em Manaus

Câmeras de segurança registraram o momento em que um idoso, ainda não identificado, tentou beijar uma criança à força na saída de um supermercado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, nesta sexta-feira (7). O caso gerou indignação e foi amplamente repudiado nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver a menina sendo abordada pelo idoso, que vestia uma camisa da Seleção Brasileira e uma bermuda. O homem segura a mão da criança, beija seu rosto e, em seguida, tenta forçar um beijo na boca dela.

A menina, visivelmente desconfortável e assustada, tenta se afastar do agressor. Nesse momento, um cliente que percebeu a situação intervém e expulsa o idoso do local, impedindo que o ato tomasse proporções ainda mais graves. No entanto, o homem conseguiu fugir antes de ser identificado.

O caso foi registrado e as imagens das câmeras de segurança devem ser usadas como prova para investigar o ocorrido. Nas redes sociais, internautas expressaram revolta e cobraram providências para que o agressor seja identificado e punido.

O assédio e a importunação sexual contra crianças são crimes graves e reforçam a necessidade de atenção redobrada por parte de pais e responsáveis, além da importância de denunciar qualquer situação suspeita às autoridades competentes. A polícia foi acionada e investiga o caso para localizar e prender o suspeito.

