Inscrições para estágio em Direito na DPE-AM encerram segunda-feira (10)

Defensoria do Amazonas oferece 20 vagas para estágio em Direito, com bolsa de R$ 1.050,54

As inscrições para o Programa de Estágio de Graduação em Direito da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) encerram na segunda-feira (10). O programa oferece 20 vagas e formação de cadastro de reserva.

Requisitos para participar

Podem se inscrever estudantes que estejam nos três últimos anos ou semestres do curso de Direito. No momento da admissão, o candidato deve estar, pelo menos, no 4º período ou equivalente para cursos anuais.

O estágio tem duração de um ano, prorrogável por até dois anos. As inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.gle/663XpzRN8HE1qzr47 até o dia 10 de fevereiro. No mesmo período, os candidatos devem enviar a documentação comprobatória anexa ao formulário.

Como efetivar a inscrição

Para confirmar a inscrição, os candidatos devem doar um quilo de alimento não perecível na sede da Escola Superior da Defensoria (Esudpam), localizada na rua Belo Horizonte, 777, Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Também é possível efetivar a inscrição via Pix, com a doação de R$ 20,00 para a Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança – Casa da Criança São Filipe Neri, através do Pix 48.555-775/0139-95 (CNPJ). O comprovante de pagamento deve ser anexado ao formulário de inscrição.

A entrega do alimento ou a doação via Pix deve ser feita até o dia 11 de fevereiro de 2025, das 9h às 13h, exceto aos sábados, domingos e feriados.

Prova e locais de atuação

A prova está marcada para 16 de fevereiro (domingo), das 8h às 12h, com duração de quatro horas.

Os estagiários selecionados atuarão prioritariamente nas unidades da DPE-AM das Zonas Norte e Leste de Manaus. Das 20 vagas, duas são destinadas a pessoas com deficiência, enquanto seis são reservadas a candidatos autodeclarados negros, indígenas ou quilombolas.

Benefícios do estágio

Os estagiários receberão:

Bolsa mensal : R$ 1.050,54

: R$ 1.050,54 Auxílio-transporte: R$ 198,00

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Corecon-AM/RR realiza posse da nova presidência e conselheiros em 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱