Corecon-AM/RR realiza posse da nova presidência e conselheiros em 2025

Nova gestão do Corecon-AM/RR toma posse em solenidade na Aleam e inicia atividades com o "Café Econômico", debatendo a Reforma Tributária

O Conselho Regional de Economia do Amazonas e Roraima (Corecon-AM/RR) realizará, no dia 14 de fevereiro de 2025, às 18h30, a cerimônia de posse da nova gestão. O evento acontecerá no auditório Deputado Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), localizada na avenida Mário Ypiranga, 3950, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

A nova presidenta, Michele Aracaty, será a terceira mulher a ocupar o cargo desde a fundação do Corecon em 1971. A vice-presidenta será Karla Karoline Martins. Durante a solenidade, também tomarão posse os novos conselheiros e conselheiras eleitos para o triênio 2025-2027.

O evento contará ainda com a palestra “Pacto Econômico com a Amazônia frente às mudanças climáticas: rumo à COP30”, apresentada pelo reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), professor doutor Sylvio Puga.

Café Econômico

Dando início às atividades da nova gestão, o Corecon-AM/RR promoverá o “Café Econômico” no dia 15 de fevereiro, às 8h, no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, Centro de Manaus.

O encontro abordará os impactos da Reforma Tributária na economia do Amazonas. O debate será coordenado pelo presidente da Comissão de Política Econômica e Desenvolvimento Regional, Inaldo Seixas, e contará com a participação dos economistas Farid Mendonça, Afonso Lobo, Marcelo Pereira e Thomaz Nogueira.

Perfil da nova presidenta e vice-presidenta

Michele Aracaty

Professora, pesquisadora e escritora, Michele Aracaty possui vasta produção acadêmica nas áreas de desenvolvimento regional e biodiversidade amazônica. Em 2024, recebeu o título de Economista do Ano, concedido pelo Corecon.

Com experiência em consultoria econômica, Michele foi vice-presidenta do Corecon-AM em 2021, coordenando o XII Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal (Enam). Entre suas honrarias, destaca-se a Cruz do Mérito da Economia e a Medalha de Ouro Cidade de Manaus, além de sua atuação em instituições como a Ordem dos Economistas do Brasil e a Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober).

Karla Karoline Martins

Economista e bacharela em Filosofia pela Ufam, com MBA em Gestão de Projetos pela UEA, Karla Karoline tem experiência no setor público, atuando na elaboração e avaliação de políticas públicas e gestão de projetos. Já trabalhou em secretarias estaduais e atualmente é gerente operacional na Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos.

Novos conselheiros eleitos

Os novos conselheiros foram eleitos por voto direto da categoria para o triênio 2025-2027:

Conselheiros efetivos : Michele Lins Aracaty e Silva, Márcio Paixão Ribeiro e Elson Andrade Pereira Junior.

: Michele Lins Aracaty e Silva, Márcio Paixão Ribeiro e Elson Andrade Pereira Junior. Conselheiros suplentes: Lucas Matheus Menezes Mendonça, Marcelo Magaldi Alves e Denise Kassama Franco do Amaral.

Convidados

A solenidade contará com a presença de diversas entidades e instituições acadêmicas, empresariais e governamentais, incluindo:

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober)

Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa)

Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA)

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam)

Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam)

Conselhos Regionais de Administração (CRA) e Contabilidade (CRC)

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM)

Inscrição

A confirmação de presença nos eventos pode ser feita pelos seguintes canais:

