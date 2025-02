Sine Amazonas divulga 138 vagas de emprego para segunda-feira (10)

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), divulgou 138 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (10) de fevereiro. As oportunidades estão abertas para diversos setores e exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer à sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, Avenida Djalma Batista, 1.018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. O atendimento ocorre das 8h às 14h, com distribuição de senhas. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar os seguintes documentos originais:

Comprovante de vacinação (Covid-19)

Currículo atualizado

Documentos pessoais: RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência

Postos de Atendimento do Sine Amazonas

Além da sede central, o Sine Amazonas também oferece atendimento em outros postos:

PAC Studio 5

PAC Alvorada

PAC Via Norte

PAC Shopping Cidade Leste

Vagas Disponíveis

Abaixo, destacamos algumas das principais oportunidades de emprego disponíveis:

05 Vagas: Atendente de Restaurante – Ensino fundamental completo; experiência não exigida.

– Ensino fundamental completo; experiência não exigida. 15 Vagas: Auxiliar de Restaurante – Ensino fundamental completo; experiência não exigida.

– Ensino fundamental completo; experiência não exigida. 01 Vaga: Assistente de RH – Ensino técnico ou superior cursando, experiência na área.

– Ensino técnico ou superior cursando, experiência na área. 01 Vaga: Cozinheiro – Ensino médio completo, experiência com pratos à la carte.

– Ensino médio completo, experiência com pratos à la carte. 02 Vagas: Serviços Gerais – Ensino médio completo, experiência na área.

– Ensino médio completo, experiência na área. 35 Vagas: Instalador de Internet (Multi Skill) – Ensino fundamental completo, experiência não exigida.

– Ensino fundamental completo, experiência não exigida. 10 Vagas: Costureiro (a) – Ensino fundamental completo, experiência na função.

– Ensino fundamental completo, experiência na função. 01 Vaga: Atendente de Televendas – Ensino médio completo, experiência na área.

Vagas Exclusivas para PCD e Reabilitados do INSS

O Sine Amazonas também oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e reabilitados do INSS. As oportunidades incluem:

20 Vagas: Auxiliar Operacional – Ensino fundamental completo, disponibilidade para trabalhar em Presidente Figueiredo.

– Ensino fundamental completo, disponibilidade para trabalhar em Presidente Figueiredo. 02 Vagas: Agente de Limpeza – Ensino fundamental completo, experiência na função.

Informações Adicionais

Os candidatos devem apresentar documentação completa, cartão de vacinação e, quando aplicável, laudo caracterizador atualizado. Não é necessário apresentar cópias dos documentos.

