Teatro Amazonas recebe a Orquestra Petrobras Sinfônica em turnê 2025

A Orquestra Petrobras Sinfônica, uma das mais prestigiadas do Brasil, desembarca em Manaus com sua turnê de 2025 para duas apresentações especiais no Teatro Amazonas, localizado no Largo de São Sebastião, no Centro. Os concertos acontecem nos dias 11 e 12 de fevereiro, às 20h, com ingressos disponíveis no site www.shopingressos.com.

Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, os espetáculos trazem propostas inovadoras, aproximando o público de diferentes estilos musicais. No dia 11, a orquestra apresenta “Na Trilha do Rock”, com versões sinfônicas de sucessos do rock nacional. Já no dia 12, o “Concerto Multiplayer” mergulha no universo dos videogames, trazendo trilhas icônicas de jogos clássicos como Super Mario, Zelda e Street Fighter.

Orquestra Petrobras Sinfônica: tradição e inovação

Com 50 anos de história, a Orquestra Petrobras Sinfônica é conhecida por sua versatilidade e compromisso em popularizar a música de concerto. O maestro Felipe Prazeres destaca o impacto da turnê e o papel da orquestra na democratização da música sinfônica.

“Tudo isso é motivo de muita comemoração! A orquestra populariza a música de concerto, leva essa música pelo Brasil há muitos anos e já tocou com grandes artistas, praticamente todos os da MPB”, afirmou Felipe.

A orquestra já realizou parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Gal Costa, Lenine e Diogo Nogueira, além do renomado pianista Nelson Freire.

“Na Trilha do Rock”: clássicos do rock nacional em versão sinfônica

O primeiro concerto da turnê em Manaus, “Na Trilha do Rock”, promete emocionar os fãs do gênero com arranjos orquestrais de sucessos de bandas icônicas, como Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs, Os Paralamas do Sucesso e RPM. No repertório, o público poderá reviver hits como “Lanterna dos Afogados”, “Bete Balanço”, “Sonífera Ilha” e “Será?”, agora com uma nova roupagem sinfônica.

“Concerto Multiplayer”: uma experiência imersiva nos games

Já no dia 12 de fevereiro, a orquestra leva o público a uma viagem nostálgica pelo mundo dos videogames com o “Concerto Multiplayer”. O repertório inclui trilhas icônicas de Sonic, Metal Gear, Mortal Kombat, Fortnite, entre outros, com arranjos exclusivos de Ricardo Candido.

Além das músicas de franquias internacionais, o concerto também valoriza a produção nacional de trilhas sonoras para games. O compositor Antonio Teoli preparou arranjos especiais para suas próprias composições e de outros grandes nomes brasileiros, como Tharcisio Vaz, Thommaz Kauffmann e Heitor Pereira.

FOTOS: Divulgação

Orquestra Petrobras Sinfônica: 50 anos de história

Fundada pelo maestro Armando Prazeres, a Orquestra Petrobras Sinfônica se destaca por seu modelo inovador de gestão, no qual os próprios músicos definem o projeto administrativo. Em 2025, a turnê comemorativa passará, além de Manaus, por Brasília, Goiânia, Belém, Belo Horizonte e Vitória.

A apresentação no Teatro Amazonas reforça a longa relação da orquestra com o espaço, onde se apresenta agora pela quarta vez. O maestro Felipe Prazeres, que ingressou na orquestra em 1994 como violinista, relembra a emoção de tocar no teatro pela primeira vez sob a regência de seu pai, o maestro Armando Prazeres.

Com uma trajetória marcada por inovação e excelência musical, a Orquestra Petrobras Sinfônica segue encantando o público brasileiro e reafirmando seu compromisso com a democratização da música de concerto.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Unidades Móveis de Saúde da Mulher atendem em novos endereços em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱