Unidades Móveis de Saúde da Mulher atendem em novos endereços em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que as Unidades Móveis de Saúde da Mulher começam a atender as usuárias da Zona Norte e Zona Sul em novos endereços a partir de segunda-feira, 10 de fevereiro. As unidades estarão localizadas nos bairros Cidade Nova, na Zona Norte, e Santa Luzia, na Zona Sul.

Serviços disponíveis

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher oferecem uma variedade de serviços de saúde básica e preventiva. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, as unidades são essenciais para facilitar o acesso das mulheres ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar a cobertura da Atenção Primária no município. Entre os serviços oferecidos estão:

Mamografias

Exames preventivos do câncer de colo de útero

Ultrassonografias

Consultas médicas e de enfermagem

Vacinação

Testes rápidos para gravidez, HIV, sífilis e hepatites B e C

Pré-natal

Esses serviços são realizados sem regulação, permitindo que mais mulheres recebam atendimento para a prevenção de cânceres comuns na população feminina do Norte do Brasil.

Locais de Atendimento

Zona Norte : Avenida Guaranás, 75, próximo ao Lanche Changa – Cidade Nova (10 a 21/2)

: Avenida Guaranás, 75, próximo ao Lanche Changa – Cidade Nova (10 a 21/2) Zona Sul : Rua Guanabara, s/nº, Praça Guanabara, em frente à escola municipal José Tavares de Macedo – Santa Luzia (10 a 28/2)

: Rua Guanabara, s/nº, Praça Guanabara, em frente à escola municipal José Tavares de Macedo – Santa Luzia (10 a 28/2) Zona Leste : Rua Barreirinha, s/nº, em frente ao Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes – São José Operário (3 a 14/2)

: Rua Barreirinha, s/nº, em frente ao Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes – São José Operário (3 a 14/2) Zona Oeste : Rua Padre Francisco, 350, ao lado da Igreja de Santo Antônio Arquidiocese de Manaus – Santo Antônio (20/1 a 14/2)

: Rua Padre Francisco, 350, ao lado da Igreja de Santo Antônio Arquidiocese de Manaus – Santo Antônio (20/1 a 14/2) Zona Rural: USF Rural Pau-Rosa, Ramal do Pau-Rosa, s/nº, entrada do Km 21, Assentamento Tarumã-Mirim (3 a 14/2)

Funcionamento das unidades móveis

As unidades móveis funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e atendem por ordem de chegada. As usuárias devem apresentar documento oficial de identidade e cartão do SUS para ter acesso aos serviços.

A secretária Shádia Fraxe destaca o impacto positivo dessas unidades móveis, especialmente para mulheres de áreas vulneráveis ou com difícil acesso a unidades fixas de saúde. “Essas estruturas chegam a locais distantes e são fundamentais para garantir que mais mulheres possam realizar exames preventivos essenciais”, afirmou.

