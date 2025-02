‘Ainda Estou Aqui’ vence prêmio Goya de melhor filme ibero-americano

O filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, fez história ao vencer, neste sábado (8), o Prêmio Goya 2025 na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano. A premiação, considerada a mais importante do cinema espanhol, celebrou, pela primeira vez, uma produção brasileira nesta categoria.

Na 39ª edição do Goya, o longa superou concorrentes de peso, como “El Jockey” (Argentina), “Agárrame Fuerte” (Uruguai), “No Lugar da Outra” (Chile) e “Memorias de un Cuerpo que Arde” (Costa Rica).

Em carta lida no momento da premiação, Walter Salles celebrou a conquista e ressaltou o significado histórico da indicação e da vitória.

“Ainda Estou Aqui é um filme sobre a memória de uma família durante a longa noite da ditadura militar no Brasil, que está entrelaçada com a memória do meu país. Gostaria de dedicar esse prêmio ao cinema brasileiro, a Eunice Paiva e toda a sua família, a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres”, afirmou o cineasta.

Indicações e premiações internacionais

O reconhecimento no Goya é mais um marco na trajetória do filme, que já vem se destacando em premiações internacionais. Em janeiro, a atriz Fernanda Torres recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, tornando-se a primeira brasileira a vencer nesta categoria.

Além disso, “Ainda Estou Aqui” concorre ao Oscar 2025 em três categorias:

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Atriz, com Fernanda Torres

A cerimônia do Oscar 2025 acontecerá em 2 de março, em Los Angeles, e pode consolidar ainda mais a presença do cinema brasileiro no cenário internacional.

Sobre o filme

O drama “Ainda Estou Aqui” é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva e retrata a história de sua mãe, a advogada e ativista Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres.

A trama aborda temas como luta pela democracia, resistência à opressão e busca por desaparecidos políticos durante a ditadura militar no Brasil. O enredo gira em torno do desaparecimento, em 1971, do ex-deputado Rubens Paiva (papel de Selton Mello), que foi preso, torturado e assassinado por agentes do Estado. Seu corpo nunca foi encontrado.

Em 1996, foi emitido um atestado de óbito para Rubens Paiva, mas apenas em 2025 a certidão foi corrigida, reconhecendo oficialmente que sua morte foi causada pela repressão do regime militar.

Com um elenco de peso e uma narrativa intensa e emocionante, “Ainda Estou Aqui” se consolida como um dos filmes brasileiros mais importantes dos últimos tempos, ganhando reconhecimento internacional e reforçando a importância da memória histórica.

