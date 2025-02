Operação combate cobrança abusiva de flanelinhas ao redor da Arena da Amazônia

Ação teve como foco a segurança do público que se dirigia a um evento cultural realizado no local

Com o objetivo de combater as cobranças abusivas de flanelinhas e organizar o trânsito em grandes eventos, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, neste domingo (9), uma operação integrada nas imediações da Arena da Amazônia, em Manaus.

A ação teve como foco a segurança do público que se dirigia a um evento cultural realizado no local, buscando coibir práticas irregulares, como a cobrança ilegal, e garantir mais tranquilidade para os motoristas.

A operação do IMMU buscou disciplinar o estacionamento e coibir práticas irregulares, como a cobrança ilegal de flanelinhas, nas vias próximas à Arena da Amazônia e ao Centro de Convenções (sambódromo). Esse foi o primeiro evento-teste de fiscalização desse modelo, e o resultado servirá de base para futuras ações do instituto.

Além do IMMU, participaram da ação a Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana (GCM) e outros órgãos de apoio.

O objetivo principal da operação foi garantir um ambiente mais seguro e organizado, coibindo a cobrança abusiva de flanelinhas e facilitando o estacionamento gratuito para o público.

O chefe de operações do IMMU, Márcio Lira, explicou a importância da ação: “Esta operação inédita foi implementada em parceria com a Polícia Militar e o Batalhão de Policiamento de Trânsito, para proporcionar aos brincantes tranquilidade ao chegarem, com um estacionamento gratuito e sem a cobrança abusiva de flanelinhas. Este é um evento-teste, e vamos avaliar os resultados para aprimorar as ações em outros grandes eventos”.

A iniciativa foi elogiada por motoristas, como o militar Hélio Raimundo Nascimento, 42 anos, que destacou o impacto positivo da operação: “É muito positivo porque esclarece ao motorista o que pode e o que não pode fazer. Facilita para todos, evita engarrafamento e traz mais organização ao trânsito.”

