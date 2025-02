Presidente do TCE-AM participa de lançamento do livro de Samuel Hanan em Manaus

Presidente do TCE-AM participa de lançamento do livro 'Brasil Pós-CF 88', de Samuel Hanan

Manaus (AM) – A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, participou na noite desta sexta-feira (7) do lançamento do livro Brasil Pós-CF 88, do ex-vice-governador do Amazonas Samuel Hanan. O evento ocorreu no salão de eventos da Valer Teatro, no Centro de Manaus, reunindo autoridades, acadêmicos e especialistas em economia e política.

Durante o evento, Yara Lins destacou a importância da obra para a compreensão das transformações do país desde a promulgação da Constituição de 1988.

“A leitura de Samuel Hanan nos ajuda a enxergar os avanços e desafios do Brasil com base em dados concretos. É um material essencial para quem busca entender nossa história recente e projetar um futuro melhor”, afirmou a conselheira.

O livro de Hanan apresenta um panorama das mudanças políticas, econômicas e sociais do Brasil pós-Constituição, contrastando um “Brasil Fantástico”, marcado pelo crescimento do agronegócio e das riquezas naturais, com um “Brasil Vergonhoso”, onde persistem desigualdades regionais e sociais.

A edição foi publicada pela Editora Valer e mantém o perfil analítico das obras anteriores do autor, baseando-se em estatísticas governamentais e estudos acadêmicos para embasar suas análises e propostas de solução para os desafios nacionais. Hanan também apresentou sua visão sobre os impactos das decisões políticas no desenvolvimento econômico do Amazonas e do Brasil.

O evento também contou com a presença de pesquisadores, jornalistas e representantes do setor público e privado interessados no futuro do país.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱