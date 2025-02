Gatos e o Sobrenatural

Outro dia, estava sentada no sofá, lendo um artigo sobre comportamento felino, quando Grey e Wolverine entraram na sala como se fossem os donos da casa. Bom… de certa forma, eles são. Grey pulou no encosto do sofá e ficou me observando com aqueles olhos penetrantes, enquanto Wolverine se espreguiçava no tapete. Foi quando me veio à cabeça uma daquelas perguntas que sempre intrigam os tutores: será que gatos sentem o sobrenatural?

Não é de hoje que os felinos estão envolvidos em lendas e crenças. No Egito Antigo, eram considerados guardiões espirituais, protegendo seus donos de maus espíritos. Já na Idade Média, foram perseguidos por serem associados à bruxaria. Mas, afinal, existe alguma explicação científica para essa aura mística? Como veterinária, sempre procuro respostas racionais, mas confesso que algumas coisas ainda me fazem refletir.

Os gatos têm sentidos muito mais aguçados que os nossos. Sua audição capta frequências que não conseguimos ouvir, sua visão noturna é incrivelmente adaptada para enxergar no escuro, e os bigodes – ou vibrissas – detectam vibrações no ambiente. Já aconteceu de Grey fixar o olhar no nada, as orelhas em alerta, como se estivesse vendo algo invisível para mim. Wolverine, por outro lado, já se recusou a entrar em um cômodo sem motivo aparente. Coincidência? Talvez. Mas é difícil não se perguntar o que eles percebem que nós não conseguimos.

Do ponto de vista científico, muitos desses comportamentos podem ser explicados. A fixação no “nada” pode ser simplesmente um gato acompanhando um inseto minúsculo ou captando um som distante. Já a recusa em entrar em um cômodo pode estar ligada a um cheiro estranho ou a uma mudança sutil na temperatura. No entanto, histórias de gatos que reagem a eventos inexplicáveis continuam a intrigar não apenas tutores, mas também estudiosos do comportamento animal.

Uma coisa é certa: os gatos possuem um sexto sentido para emoções humanas. Diversos estudos mostram que eles reconhecem o estado emocional de seus donos e até modificam seu comportamento em resposta a isso. Se você estiver triste ou ansioso, pode perceber que seu gato se aproxima mais, oferecendo conforto. Essa sensibilidade pode ser confundida com uma percepção sobrenatural, mas, na verdade, é um instinto altamente desenvolvido de sobrevivência e conexão social.

Então, os gatos realmente veem espíritos? A ciência ainda não pode afirmar nada com certeza, mas uma coisa eu garanto: eles percebem muito mais do que imaginamos. E, se em uma noite qualquer seu gato fixar o olhar no vazio, as pupilas dilatadas, e os pelos do dorso se arrepiarem… bom, talvez seja só uma corrente de ar. Ou não.

Se gostou desse artigo, me segue nas redes sociais @draludvet

Leia mais: Adaptação de gatos em ambientes pequenos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱