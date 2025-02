Dados do Ipaam mostram redução expressiva no desmatamento e focos de calor no estado. Fiscalização e tecnologia são destaques

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) registrou uma queda de 82,91% no desmatamento entre 1º de janeiro e 10 de fevereiro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Neste ano, foram contabilizados 475 ocorrências, resultando em 11,95 km² de área destruída, contra 2.780 eventos e 52,98 km² no ano anterior. Além disso, os focos de calor também apresentaram uma redução expressiva

O diretor-presidente do Ipaam, o engenheiro ambiental Gustavo Picanço, fez uma análise técnica sobre os números, destacando a importância do uso de tecnologias no monitoramento e fiscalização. E explicou que o Ipaam é responsável pela fiscalização das áreas desmatadas, e o uso de imagens de satélite de alta resolução nos permite detectar alterações na cobertura florestal em tempo real, permitindo uma atuação mais rápida e precisa.

“Embora o combate ao fogo seja responsabilidade do Corpo de Bombeiros, nosso trabalho de monitoramento é essencial para fornecer dados atualizados que ajudam na tomada de decisões e na atuação das equipes. A integração entre nosso monitoramento e a atuação dos bombeiros torna o processo mais eficiente e garante uma resposta mais eficaz aos problemas ambientais”, explicou o gestor.

Redução nos focos de calor

Em 2025, foram registrados 67 focos, uma queda de 65,54% em relação aos 194 focos identificados no mesmo período de 2024.

Tecnologia no monitoramento

O Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas (CMAAP) utiliza imagens de satélite de alta resolução para detectar alterações na cobertura florestal em tempo real. “Essa tecnologia permite uma ação mais rápida e eficaz das equipes de fiscalização”, explicou Gustavo Picanço, diretor-presidente do Ipaam.

Municípios com maior desmatamento

Japurá, São Gabriel da Cachoeira e Novo Aripuanã lideram em número de alertas de desmatamento. Japurá registrou 77 alertas, com 43,04 km² de área desmatada. Em relação à área total desmatada, Humaitá, Boca do Acre e Apuí apresentaram os maiores impactos, com Humaitá atingindo 189,423 km².

Focos de calor e fiscalização

São Gabriel da Cachoeira, Guajará e Barcelos tiveram o maior número de focos de calor em 2025. A coordenadora do CMAAP, Priscila Carvalho, ressaltou que focos de calor nem sempre indicam queimadas, mas exigem monitoramento constante, especialmente durante a seca.

Multas e sanções

O gerente de Fiscalização Ambiental do Ipaam, Rodrigo Tacioli, destacou que o desmatamento ilegal pode resultar em multas de R$ 5 mil por hectare, valor que dobra em casos de uso de fogo. Além das multas, o órgão embarga áreas desmatadas e apreende equipamentos utilizados nas práticas ilegais.

Além da aplicação de autos de infração, o órgão realiza o embargo administrativo das áreas desmatadas e das atividades nelas realizadas. Quando encontrados equipamentos ou apetrechos utilizados na prática ilegal do desmatamento, esses itens também são apreendidos.

Tacioli explica que a exploração ilegal de madeira e a derrubada de florestas nativas, registradas principalmente no início do ano, geralmente antecedem as queimadas, estando intimamente associadas a elas. Por isso, ele enfatiza que o combate às queimadas precisa passar, necessariamente, pela fiscalização do desmatamento ilegal e, ainda antes, pela repressão à exploração ilegal de madeira.

As queimadas também podem ser feitas em áreas agropastoris, visando à renovação de pastagens ou culturas agrícolas. Quando essa prática não é autorizada pelo órgão ambiental competente ou é realizada em desacordo com a autorização concedida, é passível de autuação, com multas de R$ 3 mil por hectare ou fração, conforme o Decreto Federal 6.514/2008, artigo 58, além de outras sanções administrativas cabíveis.

