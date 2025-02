VÍDEOS: aniversário de facção criminosa é marcado por foguetório em Manaus

Na noite desta segunda-feira (10), moradores de diversos bairros de Manaus relataram barulhos intensos de fogos de artifício. A queima de fogos, segundo informações que circularam nas redes sociais, seria uma celebração pelos cinco anos de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Amazonas.

Uma mensagem atribuída à organização foi divulgada nas redes, convocando membros e simpatizantes para a ação: “Hoje, às 20h, juntos iremos estremecer o Amazonas com a maior queima de fogos já vista em todo o estado, em forma comemorativa à nossa honrosa organização CV-RL-A”.

Originado no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho ganhou força no Amazonas nos últimos anos, consolidando sua presença no tráfico de drogas tanto na capital quanto no interior do estado. A facção tem protagonizado disputas violentas pelo domínio do comércio ilegal de entorpecentes, rivalizando com outros grupos criminosos que atuam na região.

As autoridades ainda não se manifestaram sobre a ação coordenada da facção.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱