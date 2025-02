VÍDEO: Membro de facção mata motorista em perseguição, achando que era rival

Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (7) após o carro em que estava capotar durante uma perseguição no bairro do Cristo, em João Pessoa. O crime foi registrado por câmeras de segurança, e um suspeito foi preso em flagrante.

As imagens mostram o momento em que um carro vermelho perde o controle e capota. Segundos depois, um motociclista para ao lado do veículo, desce armado e dispara contra os ocupantes.

Antes que pudesse fugir, ele foi surpreendido por um policial militar à paisana, que conseguiu rendê-lo antes da chegada da Polícia Civil.

De acordo com o delegado Douglas Garcia, o carro era ocupado por dois irmãos. Um deles morreu no local após ser baleado. Em depoimento preliminar, o motociclista afirmou que atirou por acreditar que os ocupantes pertenciam a uma facção criminosa rival.

A prisão foi efetuada por um sargento da Polícia Militar que estava no local no momento do crime. Tanto o motociclista quanto o sobrevivente do veículo foram levados para a Central de Polícia Civil, onde prestarão depoimento. O caso segue sob investigação.

Leia mais

Suspeito morre em confronto após atirar contra policiais durante perseguição em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱