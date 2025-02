VÍDEO: Lady Gaga compartilha vídeo de dançarinos de Manaus: ‘Incrível’

Impressionada com a performance cheia de energia, Lady Gaga comentou a publicação com entusiasmo: "Isso é incrível!"

Os dançarinos do Hunter Group, de Manaus, foram surpreendidos ao terem um vídeo republicado por Lady Gaga. A cantora norte-americana compartilhou, em sua conta no TikTok, a apresentação do grupo performando a coreografia de “Abracadabra”, seu mais recente lançamento.

Impressionada com a performance cheia de energia, Lady Gaga comentou a publicação com entusiasmo: “Isso é incrível!”. O vídeo rapidamente viralizou, gerando grande repercussão entre os fãs da artista e admiradores do grupo amazonense.

O reconhecimento da estrela pop emocionou os integrantes do Hunter Group, especialmente o líder Rodrigo Angelim, que celebrou a interação com a cantora e agradeceu pelo destaque. Nas redes sociais, internautas elogiaram a coreografia e comemoraram a visibilidade internacional do grupo.

VÍDEO: Lady Gaga elogia performance de dançarinos amazonenses pic.twitter.com/HEuC0hcZGu — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 11, 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱