Jojo Todynho ganha homenagem de Michelle Bolsonaro nas redes sociais

A influenciadora Jojo Todynho celebra nesta terça-feira (11) seu aniversário de 28 anos. A famosa, que foi pedida em namoro pelo policial militar Thiago Gonçalves, de 38 anos, tem recebido homenagens e mensagens de carinho nas redes sociais. Entre elas, algumas declarações de famosos, como Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro.

Nos stories do Instagram, a ex-primeira-dama desejou felicidades à famosa, a quem chamou de “princesa”. “Hoje é o seu dia! Que ele seja repleto de alegria, bençãos e momentos especiais. Parabéns, princesa! Que Deus ilumine seus caminhos e te faça prosperar sempre”, escreveu Michelle.

Quem também se pronunciou e enviou felicitações à Jojo Todynho foi o empresário Luciano Hang.

“Parabéns Jojo Todynho, aproveite seu dia. Te desejo muita felicidade e tudo de bom. Nós amamos te conhecer e obrigado por fazer parte da nossa história”, comentou o empresário.

Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro se encontraram em um evento do Partido Liberal (PL) em setembro do ano passado. A foto das duas viralizou e Jojo foi alvo de muitas críticas.

Na época, a influenciadora não hesitou em manifestar seu apoio ao candidato Alexandre Ramagem, que contava com o endosso da família Bolsonaro.

Novo namorado

Mais cedo, nos stories do Instagram, revelou que foi pedida em namoro pelo policial militar Thiago Gonçalves, de 38 anos. A ex-funkeira recebeu um buquê de flores, além de presentes do amado, e apareceu radiante nos stories para contar a novidade aos seguidores. “Linda, gostosa, namorando com polícia. Adoro um praça, meu pracinha!”, afirmou.

Thiago Gonçalves é policial militar há 21 anos e tem uma filha de 12, fruto de um relacionamento anterior. Ele também é formado em Gestão em Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e é engenheiro civil.

Carioca, o policial torce para o Botafogo. Discreto, usa as redes sociais para publicar fotos da família, de viagens e de momentos de descanso, principalmente na praia. Ele perdeu o pai em 2020 e o avô em 2022. “Pai, sinto muito a sua falta, falta das suas ligações, seus abraços, beijos, das nossas conversas… Que saudade”, desabafou ele em uma postagem nas redes.

(*) Com informações do Metrópoles

