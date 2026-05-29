SEM TABUS

Cantora e saxofonista detalharam os procedimentos estéticos realizados na região íntima e afirmaram que as mudanças trouxeram mais autoestima e benefícios para o casamento.

A cantora Gretchen, de 67 anos, e o músico Esdras de Souza, de 53 anos, concederam uma entrevista à revista Quem na qual relataram a realização de procedimentos estéticos e cirúrgicos na região genital. Durante a declaração, o casal explicou os motivos que motivaram as intervenções e os resultados obtidos na convivência do matrimônio, iniciado em setembro de 2020.

Os procedimentos cirúrgicos e as motivações do casal

A artista passou por uma capuzplastia, cirurgia destinada a corrigir a flacidez no capuz do clitóris. Conforme explicado por Gretchen, as alterações na área decorrem tanto do processo natural de envelhecimento quanto do uso de medicamentos específicos. “Nós, mulheres, independentemente do uso das canetas emagrecedoras, que deixam a região genital flácida, sabemos que a idade também faz com que a região vá mudando”, afirmou à publicação.

Gretchen citou que outras personalidades públicas, como Gracyanne Barbosa e Manu Bahtidão, também realizaram a técnica, e declarou: “A cirurgia íntima (…) é um tabu que tem que ser jogado fora”.

Da mesma forma, Esdras de Souza também aderiu aos procedimentos estéticos e submeteu-se a uma harmonização peniana. O músico relatou que a insatisfação com a estética anterior motivou a intervenção, contextualizando a resistência existente sobre o tema. “Eu não estava satisfeito com o tamanho do meu sapato. Mas era um tabu para os homens e até para mulheres”, explicou à revista Quem.

O impacto na autoestima masculina e na rotina do matrimônio

Posteriormente, o saxofonista abordou o comportamento masculino e a interferência de terceiros na decisão de realizar o tratamento.

“Existem homens que, no anonimato, queriam uma harmonização peniana, mas têm a barreira da mulher, que não entende, acha que ele vai querer usar com outra… Mas tem esposas que já levam o marido para fazer esse tipo de procedimento, que só tem a aumentar a autoestima. O cara olha no espelho e fala: ‘Nossa, meu sapato ficou bonito’”, detalhou.

Como consequência das intervenções realizadas por ambas as partes, Gretchen sinalizou alterações positivas na rotina do casal. “Posso dizer que a nossa vida melhorou muito porque ele também fez rejuvenescimento íntimo”, declarou a cantora, complementando sobre a mudança de hábitos do parceiro:

“Ele não era adepto das cirurgias, mas agora está superadepto. Conseguiu fazer lipo HD, faz tratamento com enzimas, mesmo tendo pavor de agulhas… Então, ele também começou a ficar vaidoso”. Sobre os reflexos atuais, ela concluiu à revista: “Aqui as coisas só melhoram…

Veja vídeo:

Leia mais:

Carol Celico nega frase sobre Kaká ser “perfeito demais” e anuncia medidas legais