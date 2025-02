Motorista perde controle de carro e atravessa parede de hospital

Um carro atravessou uma parede e invadiu a sala de hemodiálise do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga (MG), na manhã desta terça-feira (11). Um paciente de 66 anos, que fazia o procedimento, ficou preso debaixo do veículo.

O acidente ocorreu por volta das 10h40, quando o motorista perdeu o controle da direção no estacionamento. No momento do impacto, 80 pacientes faziam a sessão de hemodiálise.

Susto

O idoso estava de costas para a parede que foi atingida e ficou preso debaixo dos escombros. O veículo ficou sustentado por uma mureta e por uma máquina de hemodiálise, o que evitou que o peso do carro causasse mais danos à vítima.

Ele foi socorrido rapidamente pelas equipes do hospital e dos bombeiros brigadistas. Ele estava consciente e orientado, mas foi encaminhado para exames, incluindo uma tomografia computadorizada, para avaliar possíveis lesões.

“Tomografia de várias partes do corpo para a gente entender se o acidente gerou algum tipo de problema ou não nesse paciente. […] Os pacientes que foram diretamente ou indiretamente atingidos pelo veículo foram prontamente atendidos e posteriormente esses pacientes serão avaliados do ponto de vista psicológico e aqueles que necessitarem de qualquer tipo de apoio ele será dado, sem a menor dúvida, pela Fundação e pelo Hospital Márcio Cunha”, disse o diretor técnico do HMC, Alexandre da Silva Pinto.

Ainda de acordo com a direção do HMC, o hospital acionou o protocolo de gerenciamento de catástrofes. Em cerca de 25 minutos, todos os cerca de 80 pacientes que estavam em sessão de hemodiálise foram removidos da área com segurança. O procedimento que estava marcado para 13h foi reagendado para 18h.

Investigação

O motorista do carro, que transportava duas pessoas, não soube explicar como perdeu o controle da direção. As causas do acidente vão ser investigadas. O hospital vai analisar as imagens das câmeras de segurança para entender o que aconteceu e avaliar medidas para evitar incidentes semelhantes no futuro.

O hospital informou ainda que a estrutura da sala de hemodiálise foi parcialmente danificada. Cinco leitos foram atingidos e isolados com tapumes. O restante da sala continuou funcionando normalmente.

(*) Com informações do Gazeta Web

