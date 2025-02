Motorista perde controle da direção e caminhão de verduras tomba na BR-174

O motorista de um caminhão que transportava verduras, óleo e margarina perdeu o controle do veículo e tombou no KM 6 da BR-174, no início da tarde desta terça-feira (11).

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente, mas o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) foi acionado para atender a ocorrência. No local, os profissionais realizaram o desligamento da bateria e contiveram o vazamento de combustível do caminhão.

O motorista já havia sido atendido e encaminhado ao hospital por uma equipe do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre seu estado de saúde. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) continuou no local para os procedimentos necessários.

