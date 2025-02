Em Manaus, idoso de 108 anos faz questão de ir ao PAC receber nova carteira de identidade

O documento foi solicitado no dia 31 de janeiro e entregue pelo IIACM 11 dias após a solicitação.

Um idoso de 108 anos recebeu, nesta terça-feira (11), a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em um atendimento ágil e prioritário. Raimundo Ramos, que teve seu documento roubado, compareceu pessoalmente ao Pronto de Atendimento ao Cidadão (PAC) no bairro Alvorada, em Manaus, para solicitar a reposição do documento.

A solicitação foi realizada no dia 31 de janeiro, e em apenas 11 dias o novo documento estava em mãos. Segundo Mahatma Porto, diretor do Instituto de Identificação Aderson Conceição (IIACAM), pessoas acima de 60 anos são atendidas sem a necessidade de agendamento eletrônico, bastando comparecer com os documentos necessários.

Para Raimundo, o sentimento foi de pura satisfação: “Vim aqui tirar o documento e hoje estou recebendo. Estou muito feliz, pois facilita a retirada do benefício da aposentadoria e a consulta médica.” Acompanharam-no no atendimento sua esposa, Raimunda de Lima Mota, de 58 anos, que também solicitou seu documento e elogiou o atendimento cordial recebido.

Este episódio ressalta a importância da celeridade e do respeito no atendimento aos idosos, garantindo-lhes acesso rápido e eficiente aos serviços públicos.

