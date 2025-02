VÍDEO: Mãe e filho morrem em incêndio que atingiu 7 casas em Manaus

Rafaela Pereira, de 32 anos, e seu filho Patrick Pereira, de 7 anos, morreram carbonizados em um incêndio de grandes proporções que atingiu sete casas no beco Sucupira, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado por volta das 4h para conter as chamas, que começaram na casa onde mãe e filho moravam e se alastraram rapidamente para as demais residências.

Segundo testemunhas, Rafaela morava no local com três filhos. No momento do incêndio, ela conseguiu sair da casa com dois deles, mas ao perceber que Patrick havia ficado para trás, retornou para tentar resgatá-lo. Ambos ficaram presos no fogo e não conseguiram escapar e acabaram morrendo carbonizados.

As moradias atingidas estavam situadas em uma área de rip-rap, o que dificultou o acesso das equipes de resgate. Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo, com o apoio de moradores da região.

Ao menos 10 pessoas foram afetadas pelo incêndio. Das sete casas atingidas, três foram completamente destruídas. A Defesa Civil foi acionada para prestar assistência às vítimas.

