VÍDEO: Carreta tomba e causa congestionamento na Avenida das Torres, em Manaus

Acidente bloqueou parte da via e causou congestionamento, dificultando o tráfego na região

Uma carreta tombou na madrugada desta quarta-feira (12) na Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus, após o motorista perder o controle do veículo.

O acidente bloqueou parte da via e causou congestionamento, dificultando o tráfego na região. A remoção da carreta só ocorreu pela manhã, prolongando os transtornos para os motoristas.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) foram acionadas para organizar o fluxo de veículos e reduzir os impactos no trânsito.

