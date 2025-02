Morre em Manaus repórter fotográfico D’Castro

Francisco de Castro de Assis era um dos mais conceituados profissionais do Amazonas, deixando um legado para o jornalismo e a comunicação visual.

Manaus (AM) – Morreu nesta quarta-feira, 12, em Manaus, o repórter fotográfico Francisco de Castro de Assis, conhecido carinhosamente como D’Castro. Ele era um dos mais conceituados profissionais do Amazonas, deixando um legado para o jornalismo e a comunicação visual no estado. D’Castro era servidor da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) e deixa esposa, uma filha, além de inúmeros amigos e colegas que lamentam sua partida.

Ao longo de sua trajetória, D’Castro registrou fatos marcantes da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, contribuindo para documentar e preservar a memória visual de momentos históricos, culturais e sociais da região.

Velório

O velório está previsto para começar às 14h, na Funerária Canaã, localizada na Rua Major Gabriel, nº 1833, na Praça 14 de Janeiro. O horário do sepultamento será informado posteriormente pela família.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), manifestou profundo pesar pelo falecimento de D’Castro. Em nota, o secretário da Semulsp, Sabá Reis, expressou sua tristeza com a perda:

“Recebo com imensa tristeza a notícia da partida do nosso querido D’Castro, um profissional talentoso e dedicado, cuja sensibilidade e olhar apurado eternizaram momentos importantes da história do Amazonas. Sua presença na Semulsp sempre foi sinônimo de compromisso e paixão pelo trabalho. Sua ausência será profundamente sentida, mas seu legado permanecerá vivo. Meus mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas. Que Deus o receba em sua glória”.

