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Unidade adota o modelo ânfora, com foco em experiência do cliente, sustentabilidade e expansão da marca no interior do Amazonas

O Boticário reinaugurou, nesta quinta-feira (28), sua unidade em Coari, no interior do Amazonas. A loja fica na rua 15 de Novembro, nº 186, no Centro da cidade. Agora, o espaço opera no formato ânfora, modelo que representa a evolução do varejo físico da marca.

A mudança oferece uma experiência mais moderna, acolhedora e sofisticada aos consumidores. Além disso, a reinauguração integra a estratégia de expansão e modernização da empresa no estado.

Com a iniciativa, a marca reforça os investimentos em estrutura, atendimento qualificado e novas experiências de compra para os consumidores do interior amazonense.

Novo conceito amplia experiência de compra

A nova configuração da unidade foi planejada para tornar a jornada de compra mais intuitiva e imersiva. Dessa forma, o modelo ânfora incentiva a experimentação dos produtos e valoriza o atendimento personalizado.

Além disso, os ambientes foram projetados para destacar as linhas de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Assim, os consumidores podem conhecer melhor o portfólio da marca.

Ao mesmo tempo, a loja fortalece a conexão com os clientes e amplia o acesso à experiência completa do Boticário fora da capital amazonense.

Modernização fortalece presença no interior

Segundo Samara Imbelloni, Head de Marketing do Grupo Gérbera_+, franqueado do Boticário na cidade, a reinauguração representa mais um passo importante para a expansão da marca no Amazonas.

“A missão do Grupo Gérbera_+ é entregar beleza em todo o Amazonas. Sabemos dos desafios logísticos da região e entendemos que cada reinauguração e modernização no interior representa mais do que uma expansão física. É uma forma de aproximar experiências, autoestima e bem-estar dos consumidores amazonenses, garantindo acesso à experiência completa do Boticário em diferentes municípios do estado”, destaca.

Loja adota soluções sustentáveis

Além do novo conceito visual, a unidade incorpora medidas voltadas à sustentabilidade. Entre elas estão a iluminação 100% em LED, o mobiliário modular e estruturas projetadas para reduzir impactos ambientais.

A loja também mantém o espaço do Boti Recicla. O programa incentiva o descarte correto de embalagens vazias e fortalece as ações de logística reversa da marca.

Expansão continua no Amazonas

Com a reinauguração da unidade em Coari, O Boticário amplia sua presença no interior do estado. Além disso, a empresa segue avançando com o plano de modernização das lojas na região Norte.

Por isso, a marca busca atender às novas demandas dos consumidores e oferecer experiências cada vez mais completas. Ao mesmo tempo, fortalece sua atuação em municípios considerados estratégicos para o crescimento do negócio.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e a marca pioneira do Grupo Boticário. Fundada em 1977, em Curitiba (PR), a companhia possui a maior rede franqueada de beleza e bem-estar do Brasil.

Atualmente, a marca está presente em 1.650 cidades brasileiras e atua em 15 países. Além disso, oferece um amplo portfólio de produtos de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais.

Os produtos são comercializados em lojas físicas, venda direta e comércio eletrônico. Paralelamente, a empresa investe em iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.

Entre essas ações está o Boti Recicla, considerado o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do país. Além disso, a marca integra o movimento Diversa Beleza e não realiza testes em animais.

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