Bombeiros suspeitam que incêndio que matou mãe e filho em Manaus foi criminoso

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) suspeita que o incêndio que matou Rafaela Pereira, de 32 anos, e seu filho Patrick Pereira, de 7 anos, tenha sido criminoso. A Polícia Civil foi acionada e investiga as causas do incidente.

O fogo atingiu sete casas no beco Sucupira, bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus, na madrugada desta quarta-feira (12). Rafaela morava no local com três filhos e conseguiu sair com dois deles, mas retornou para buscar Patrick e não conseguiu escapar.

O incêndio consumiu rapidamente as casas de madeira, dificultando o trabalho dos bombeiros. “A maior dificuldade foi a propagação rápida do fogo. Atuamos por três flancos para conter as chamas”, disse o coronel Reinaldo Menezes, do CBMAM.

Foram utilizados 37 mil litros de água no combate ao incêndio. Das sete casas atingidas, três foram completamente destruídas. A Defesa Civil foi acionada para auxiliar as vítimas e cadastrou dez famílias para assistência emergencial.

A Polícia Técnico-Científica realizou perícia no local, e um procedimento foi aberto para investigar a possibilidade de incêndio criminoso. A Prefeitura de Manaus informou que as famílias afetadas receberão apoio, incluindo aluguel social e cestas básicas.

