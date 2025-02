Franquia de marca famosa em Manaus é considerada a melhor do Brasil

Premiação reconhece franquia Jorge Bischoff do Manauara Shopping como a melhor do Brasil. Loja localizada no Manauara Shopping supera outras 130 unidades e conquista o prêmio Top Franquias

A melhor franquia brasileira da grife Jorge Bischoff está no Manauara Shopping. O reconhecimento veio nesta semana, com o prêmio Top Franquias, que avaliou 130 operações da rede em todo o país. A premiação anual considera critérios como desempenho em vendas, gestão financeira e engajamento.

A unidade vencedora é comandada pelos empresários Camila de Castro Aleixo e Diogo Eugenio de Melo, que conquistaram o título devido à performance destacada em 2024. O troféu Forma de Ouro foi entregue pelo designer e CEO da marca, Jorge Bischoff, durante o Encontro Nacional de Franqueados, realizado em janeiro, na cidade de Gramado (RS).

“Estou há quatro anos me dedicando com todo amor ao projeto. Essa premiação simboliza muito para mim, sobre estar fazendo as escolhas certas. Tanto para proporcionar oportunidades à equipe, quanto por focar no propósito de levar autoestima aos clientes; e ainda sobre se reinventar todos os dias, porque o varejo é muito dinâmico e nos desafia a isso”, afirmou a empresária Camila de Castro Aleixo.

A gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, também destacou a conquista da franquia local, ressaltando a importância da premiação para o empreendimento e para o varejo amazonense.

“Esse reconhecimento reforça a excelência das lojas que fazem parte do Manauara Shopping. Estamos muito orgulhosos da equipe da Jorge Bischoff e do compromisso que demonstram com a qualidade e inovação”, afirmou Henderson.

A marca Jorge Bischoff, fundada no Rio Grande do Sul, tem como diferencial o design autoral, combinando sofisticação e conforto em suas criações, que incluem sapatos, bolsas e acessórios femininos e masculinos.





Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱