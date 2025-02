Carnaval Infantil no espaço cultural em Manaus

Carnaval com diversão, criatividade e segurança para os pequenos no "Infante Folia", dia 15 de fevereiro

O Carnaval chegou para a garotada no Espaço Cultural Infante! No próximo dia 15 de fevereiro, o “Infante Folia” promete uma festa inesquecível para os pequenos foliões de 6 meses a 10 anos. Serão três horas de pura diversão, com shows musicais, oficinas de pintura, desfile de fantasias e brincadeiras lúdicas, tudo preparado com muito carinho para garantir a segurança e o conforto dos pequenos.

Diversão garantida para todas as idades

O evento terá uma programação personalizada para duas faixas etárias: a “baby”, para crianças de 6 meses a 3 anos, e a “kids”, para crianças de 4 a 10 anos. A atividade acontecerá das 15h às 18h, na área interna do Espaço Cultural Infante, localizado na rua Edward Costa, nº 100, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Meryssa Lima Roque, coordenadora do Infante Cultural, destaca que o evento foi projetado para proporcionar uma experiência lúdica e memorável para os pequenos: “A festa carnavalesca é a oportunidade perfeita para incentivar as crianças a exercitarem a criatividade e a sociabilidade, ao mesmo tempo que constroem memórias afetivas.”

Atrações e atividades para os pequenos foliões

Durante o “Infante Folia”, os pequenos terão a chance de participar de diversas atividades criativas e interativas. Entre as atrações, estarão:

Oficinas de pintura e adereços;

Brincadeiras e jogos interativos;

Experimentação de reações químicas divertidas para as crianças mais velhas;

Ambiente sensorial e bloco neon para os bebês;

Desfile de fantasias e muito mais!

Além disso, os pais e acompanhantes também terão a oportunidade de se divertir. O evento contará com uma equipe de monitores especializados em áreas como Teatro, Música, Educação Física e Recreação, que garantirão que todos brinquem e se sintam seguros durante as atividades.

Ingressos e Valores

Os ingressos para a quinta edição do “Infante Folia” estão disponíveis por meio de WhatsApp (92 98456-3035) ou Instagram (@infantecultural), enquanto houver vagas. Os valores são:

R$ 120 para crianças de 1 a 3 anos (baby), com a presença obrigatória de um acompanhante adulto;

para crianças de 1 a 3 anos (baby), com a presença obrigatória de um acompanhante adulto; R$ 160 para crianças de 4 a 10 anos (kids), com lanche incluso;

para crianças de 4 a 10 anos (kids), com lanche incluso; R$ 90 para acompanhante extra;

para acompanhante extra; Menores de 1 ano não pagam ingresso, apenas o acompanhante adulto.

Meryssa enfatiza: “É uma super oportunidade para todas as crianças criarem boas lembranças e aproveitarem o Carnaval de maneira segura e divertida.”

Espaço Cultural Infante: Foco no Desenvolvimento Infantil

Além de eventos como o “Infante Folia”, o Espaço Cultural Infante oferece programas fixos voltados ao desenvolvimento infantil. Fundado em julho de 2019, o projeto busca ser um ponto de apoio para as escolas e receber famílias com crianças de 6 meses a 10 anos.

Alguns dos programas incluem:

Baby Before School : atividades sensoriais, musicais e artísticas para estimular o desenvolvimento dos bebês;

: atividades sensoriais, musicais e artísticas para estimular o desenvolvimento dos bebês; Kids : oficinas criativas e atividades de movimento para crianças de 3 a 6 anos;

: oficinas criativas e atividades de movimento para crianças de 3 a 6 anos; Kids+: foco em cultura maker, tecnologia, arte e atividade física para crianças a partir de 7 anos.

O objetivo do Espaço Cultural Infante é proporcionar experiências que respeitem a individualidade de cada criança, sempre com um olhar sensível e acolhedor.

