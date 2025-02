Banda Raça Rubro-Negra agita Manaus com carnaval e clássico

A maior torcida do Flamengo se prepara para assistir, em ritmo de carnaval, ao clássico carioca contra o Vasco da Gama.

A Banda da Raça Rubro-Negra, ocorrerá neste sábado (15), a partir das 16h, no clube da Polícia Federal, localizado na Av. Efigênio Sales, 1200 (V8 Studio Car), bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul.

A pista será liberada somente para os torcedores com a camisa do time. A Área Vip custa R$ 20 e o Camarote Container R$ 100, com mesa incluída para quatro pessoas.

O agito ficará por conta da Bateria da Raça Rubro-Negra, que garantirá a animação dos 90 minutos da partida, incluindo no intervalo. O evento também terá a presença de renomados e animados artistas: DJ Layla Abreu, Dubarranco, Wilsinho de Cima e Juanzinho.

O relações públicas da Raça Rubro-Negra, Lavor Neto convida os torcedores a marcarem presença no encontro.

“Mais do que uma banda de carnaval, será uma grande confraternização da maior torcida do Flamengo que, em dia de clássico, tem emoção em dobro. Desejamos que todos venham em missão de paz para estás horas de diversão e apoio ao nosso time querido. E fica a dica para quem dirige e bebe: sugerimos que deixem seus carros em casa, para aproveitarem bem a festa sem a preocupação de ser parado numa blitz. Tragam alegria, vibração e a garra do torcedor rubro-negro”, disse o relações públicas.

Lavor Neto informa ainda que o local do evento conta com estacionamento para 400 carros e tem capacidade para cinco mil pessoas.

“Ou seja, vamos nos divertir com segurança e tranquilidade. Quer dizer, vai ser mais tranquilo com a vitória, é claro. E é importante frisar que o evento é exclusivo para torcedores do Flamengo, mas o público em geral pode prestigiar desde que venha com a camisa do Flamengo”, evidencia.

Folia para todos os gostos

Foto: Divulgação

O evento promete ser memorável, especialmente com a presença de atrações variadas e talentosas. A DJ Layla Abreu é conhecida por suas performances eletrizantes que misturam vários estilos musicais, criando sets únicos e envolventes.

Já Dubarranco apresentará os sucessos do ‘DVD da Brincadeira na Favela’, seu mais recente trabalho e que agita as principais casas noturnas de pagode Manaus.

Wilsinho de Cima é só explosão e dividirá o palco com Juanzinho, o dono do hit “Eu Sou Teu Homem”. Juntos, colocarão todo mundo para dançar ao som de outras ramificações do ritmo mais popular da Música Popular Brasileira (MPB), o samba. Do axé, aos sambas-enredos mais cativantes, e pagodes também, eles prometem muita alegria.

Clássico nos telões de Led

O clássico Flamengo x Vasco é sempre um dos jogos mais esperados do futebol brasileiro, atraindo a atenção de milhões de torcedores em todo o país. A rivalidade entre os dois clubes é histórica e as partidas costumam ser emocionantes e repletas de adrenalina.

Com o Flamengo vivendo uma excelente fase, a expectativa para mais um confronto com o Vasco é alta, e a torcida rubro-negra promete fazer a diferença, tanto no estádio quanto no evento em Manaus.

A Banda da Raça Rubro-Negra, mais uma vez, tem a assinatura da Sintonnia Artística.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Flamengo goleia Portuguesa e assume a liderança do Carioca

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱