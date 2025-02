Grupo Jurubebas apresenta em Manaus peça ‘Vila dos Vagalumes’

Manaus (AM) – O Grupo Jurubebas de Teatro apresenta na sexta-feira (14/02), às 19h30, a estreia do espetáculo “Vila dos Vagalumes”, no Buia Teatro Company, rua Dona Libânia, 300, Centro. A peça, com direção artística de Felipe Maya Jatobá e Robert Moura, nos faz refletir sobre como a urbanização descontrolada pode afetar não somente os ecossistemas, mas também o Mundo das Encantarias.

O evento tem entrada gratuita e acessibilidade em Libras.

Encantarias amazônicas

Em meio a uma vila permeada pelo Mundo das Encantarias Amazônicas, onde vivem os vagalumes encantados, uma empreiteira se torna ameaça ao pretender construir um pequeno parque de diversões, pondo em risco os seres que ali habitam. “Um curumim se transmuta em forma de bicho-gente para salvar a espécie e preservar o mundo dos encantados”, destaca Felipe Jatobá, diretor e dramaturgo do espetáculo.

O projeto, contemplado pelo edital de chamamento público N°03/2023 da Lei Paulo Gustavo, conta com o apoio do Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, e do Conselho Estadual de Cultura

Processo criativo

O processo de criação da obra nasce a partir de um desejo do grupo de se aproximar cada vez mais das narrativas amazônicas para, enfim, entrar no universo sobrenatural das encantarias. Essas referências partem de uma vivência pessoal dos diretores Felipe Maya Jatobá e Robert Moura, que assumiram a direção e dramaturgia da obra e se embrenharam no meio das matas para entrar no universo sobrenatural das encantarias.

“Nosso espetáculo uniu elementos da dança popular, a partir da nossa pesquisa em ritmos afro-amazônicos, e teatro contemporâneo, linguagem do próprio grupo, para construir esse imaginário do espetáculo. A gente conseguiu a partir dessa “caldeirada cultural” propor uma obra que dialoga com o imaginário amazônico e resgata histórias tradicionais de localidades ribeirinhas”, explica Felipe Maya Jatobá.

O espetáculo conta com acessibilidade em Libras, rampas acessíveis e staffs de apoio para PcDs.

Elenco em cena

A peça é estrelada por Robert Moura (Coruja Rasga Mortalha), que dirige e atua no espetáculo, além dos estreantes Henrique Dias (Camaleão) e Henrique Campelo (Vagalume).

Ao todo, são 45 minutos de um espetáculo repleto de música, dança e jogo cênico, além de formas animadas como o personagem José, boneco.

Linguagens artísticas

O espetáculo conta com uma mistura de linguagens entre dança popular e teatro, o que se dá por meio de coreografias realizadas pelos protagonistas do espetáculo, sob preparação da atriz e diretora Ana Caroline e suas referências e pesquisa em corpos periféricos, realizadas nos estados do Amapá e Piauí.

Já a preparação de atores, realizada por Jones Barsou, traz para o processo sua experiência com técnicas circenses.

A cenografia do espetáculo remete aos terreiros de Coco de Roda, manifestação cultural afro-indígena que envolve dança, música e poesia .

Já os figurinos remetem aos animais presentes no roteiro: Porco do Mato, Camaleão, Bicho Preguiça e Coruja, criados a partir de máscaras teatrais, assinadas por Henrique Dias.

Para o público que deseja assistir à peça “Vila dos Vagalumes”, a obra estará disponível a partir do dia 14 de fevereiro, no canal do Grupo Jurubebas no YouTube e no site www.grupojurubebas.com

Serviço:

Espetáculo: “Vila dos Vagalumes”

Data: 14 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Buia Teatro Company (Rua Dona Libânia, 300, Centro – Manaus/AM)

Entrada: Gratuita

Acessibilidade: Libras, rampas acessíveis e staff de apoio para PcDs

Duração: 45 minutos

Transmissão online: Disponível a partir de 14/02 no canal do Grupo Jurubebas no YouTube e no site www.grupojurubebas.com

Realização: Grupo Jurubebas de Teatro

Apoio: Governo do Amazonas, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Conselho Estadual de Cultura

Patrocínio: Edital N°03/2023 da Lei Paulo Gustavo

