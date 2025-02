Durante inauguração do "Prato do Povo", prefeito de Manaus cobra mais investimentos dos parlamentares federais

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), fez duras críticas à atuação dos deputados federais eleitos pelo Amazonas. O discurso “caloroso” foi feito durante a inauguração do restaurante ‘Prato do Povo’, na Feira da Panair, Zona Sul de Manaus, nesta terça-feira (11). O prefeito afirmou que muitos parlamentares têm mandatos ineficazes, pois, não destinam recursos para beneficiar a população.

“Tem deputado eleito pelo Amazonas que não destina recurso para ajudar a cidade que o elegeu. O mandato é inútil para a população. Nós temos deputados inúteis, federais inúteis em beneficiar o povo”, declarou Almeida. O prefeito também pediu para que a população cobre mais ação dos parlamentares: “Quando vocês [população] verem os deputados federais, cobrem deles [recursos]”, completou. Comprometidos

Ainda no evento, David Almeida comentou sobre os parlamentares que têm se comprometido com Manaus, como: o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) e o atual secretário da Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Cidadania (Semasc), Saullo Viana (UB), que, segundo o prefeito, contribuíram com recursos para o restaurante Prato do Povo.

“Essa unidade do Prato do Povo [na Feira da Panair] foi reformada com recursos de mais uma emenda parlamentar, agora do ex-deputado Marcelo Ramos. Vejam a importância de nós termos homens eleitos por Manaus, trabalhando por Manaus […] todos os políticos ganharam seus mandatos em Manaus e quando a cidade precisa, alguns deles viram a costa”, afirmou o prefeito.

Secretariado

O prefeito também destacou o impacto das ações de Saullo Viana, que, segundo ele, conseguiu aumentar significativamente o número de refeições fornecidas pelo restaurante Prato do Povo.

“Através do Saullo, saímos de 330 mil refeições durante 2023, para um milhão e 800 mil. Só um deputado foi capaz de colocar recurso para aumentar em um milhão e quinhentas mil refeições em um ano. Isso é muito trabalho”, comentou o prefeito.

David Almeida mencionou o nome de quatro deputados federais e três senadores do Amazonas que destinaram recursos para Manaus, mas não citou os deputados Amom Mandel (Cidadania), Alberto Neto (PL) e Fausto Jr. (UB).

“Saullo Viana (UB), os deputados federais Silas Câmara (Republicanos), Sidney Leite (PSD), Átila Lins (PSD) e Adail Filho (Republicanos), além dos senadores Eduardo Braga (MDB), Omar Aziz (PSD) e Plínio Valério (PSDB) ajudam Manaus. Os demais deputados federais poderiam colaborar mais com a cidade de Manaus, bem como os estaduais”, concluiu o prefeito.

Recursos para Manaus

Almeida também falou sobre os recursos disponíveis para os deputados federais. “Vocês sabem quanto tem por ano um deputado federal entre emendas individuais, coletivas e de bancadas? Em torno de 86 milhões. Multipliquem isso aí por quatro, que são os mandatos deles. Esses políticos recebem os votos em Manaus, e não devolvem para Manaus em forma de trabalho e gratidão”, cutucou.

Resposta dos deputados federais

Em resposta às críticas do prefeito, o deputado federal Alberto Neto (PL) se manifestou em um vídeo publicado nas redes sociais. Neto destacou que os deputados federais têm destinado recursos tanto para Manaus quanto para o interior do estado.

O deputado federal Amom Mandel também usou as redes sociais para comentar sobre os apontamentos do prefeito: “Resumindo: qualquer deputado que não é aliado do prefeito é ‘inútil'”, disse.

O deputado federal Fausto Jr. não se manifestou. manifestou.

Leia mais:

David Almeida inaugura 12ª unidade do ‘Prato do Povo’ na feira da Panair, em Manaus





Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱