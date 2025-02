David Almeida inaugura 12ª unidade do ‘Prato do Povo’ na feira da Panair, em Manaus

Com a ampliação do programa, a nova unidade substitui a antiga cozinha comunitária e oferecerá mil refeições diárias de forma gratuita.

O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou nesta terça-feira (11) a 12ª unidade do programa “Prato do Povo”, localizada na feira da Panair, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. A ação faz parte do programa “Manaus sem Fome”, lançado em dezembro de 2023, e tem o objetivo de garantir alimentação saudável e acessível para a população.

Com a ampliação do programa, a nova unidade substitui a antiga cozinha comunitária e oferecerá mil refeições diárias de forma gratuita. Atualmente, Manaus conta com cinco cozinhas comunitárias, um restaurante popular e doze unidades do “Prato do Povo”, que juntas servem mais de 12 mil refeições por dia, totalizando mais de 264 mil refeições mensais. O prefeito anunciou ainda que mais cinco unidades serão inauguradas em breve.

David Almeida destacou a relevância da ampliação do programa. “Estamos garantindo que mais famílias tenham acesso à alimentação gratuita e de qualidade. O ‘Prato do Povo’ é parte do nosso compromisso de cuidar das pessoas e fortalecer as políticas sociais em Manaus”, afirmou.

População em situação de rua

Diante do crescente número de pessoas em situação de rua na região, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), tem implementado diversas políticas públicas voltadas a esse público. O Centro POP, que atualmente atende cerca de 50 pessoas diariamente, é um dos principais espaços de acolhimento.

Com o apoio da Justiça Estadual, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de entidades como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a prefeitura planeja levar o Centro POP para o centro da cidade e criar o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Social (CADS), com o objetivo de melhorar as condições de vida dessas pessoas.

