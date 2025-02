Vídeo: Celular explode no bolso de mulher dentro de ônibus

Caso de explosão de celular no ônibus em Guarapari (ES) gera alerta

Na terça-feira (11), mais uma explosão de celular foi registrada em Guarapari (ES), desta vez dentro de um ônibus coletivo. O incidente aconteceu enquanto uma mulher estava embarcando no coletivo que fazia a linha 672, no trajeto entre Setiba (Guarapari) e o Terminal de Itaparica, em Vila Velha.

O que aconteceu?

Segundo testemunhas, a mulher pegou o celular para ver as horas e, ao guardá-lo no bolso da calça, o aparelho explodiu minutos depois. Apesar do susto, o fogo causado pela explosão foi baixo e rapidamente contido, embora tenha gerado muita fumaça. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Após o incidente, os passageiros desembarcaram, mas retornaram ao ônibus assim que a situação foi controlada. A dona do celular também seguiu viagem.

O caso ocorreu em um ônibus do sistema Transcol, que realiza o trajeto entre Setiba e Itaparica. No momento da explosão, o coletivo estava próximo ao ponto final. A marca e o modelo do celular ainda não foram identificados.

Outro caso de explosão de celular

Esse incidente vem após um caso semelhante em Anápolis (GO), onde uma jovem sofreu queimaduras de 1º e 2º graus após a explosão de seu celular. A Motorola informou que está em contato com a consumidora e realizando a análise técnica do aparelho para determinar a causa da explosão.

(*) Com informações do Metrópoles

