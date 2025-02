Mercado de Origem no centro de Manaus recebe bazar e programação cultural gratuita

Manaus (AM) – Neste fim de semana, dias 15 e 16 de fevereiro, o Mercado de Origem da Amazônia (MOA), localizado no Complexo Booth Line, no Centro de Manaus, será palco do evento “Precisamos vender? Faremos Bazar”. Com entrada gratuita, o bazar reunirá mais de 50 empreendedores de diversos segmentos, como moda, acessórios, decoração, design, gastronomia, cosméticos e artesanato.

O evento irá oferecer peças novas e usadas de roupas femininas, masculinas e infantis, além de acessórios e utensílios para casa a preços populares, a partir de R$ 1.

Idealizado por Thaís Fernanda, o bazar tem como objetivo atender a toda a população, com opções de pagamento em dinheiro, cartão de crédito, débito e PIX.

“Queremos trabalhar com preços acessíveis para que todos possam participar e aproveitar as oportunidades”, destacou Thaís. Complexo booth line_mercado de origem_manaus_amazonas Programação cultural e atrações especiais

Além das vendas, o evento contará com uma programação cultural variada, voltada para toda a família. No sábado e domingo, às 14h, o público poderá conferir o espetáculo de dança Amarelo Manga, apresentado por artistas amazonenses independentes e contemplado pelo edital da Lei Paulo Gustavo. A performance une traços contemporâneos urbanos em seu repertório, prometendo encantar os espectadores.

Às 15h, um desfile dos povos indígenas mostrará a riqueza cultural e a ancestralidade de diversas etnias, com pinturas e tecidos que representam a resistência e a história desses povos.

“É uma honra poder realizar nosso bazar em um espaço que respira cultura e história. Unir empreendedorismo, cultura e representatividade é algo que nos motiva”, afirmou Thaís Fernanda.

Sorteios e brindes

Durante os dois dias de evento, os visitantes poderão participar de sorteios e receber brindes, além de desfrutar de uma variedade de opções de alimentação e bebidas, incluindo pratos típicos regionais.

Apoio ao empreendedorismo local

O Mercado de Origem da Amazônia, idealizado pelo empresário Elias Tergeline, tem como missão fortalecer o empreendedorismo e a cultura local.

“Este espaço é para todos: produtores individuais, feirantes, empreendedores, artistas e parcerias público-privadas. É um lugar que agora pertence à sociedade manauara e faz parte da nova história de Manaus”, ressaltou Tergeline.

O bazar “Precisamos vender? Faremos Bazar” completa 14 anos de existência, começando como uma iniciativa online e expandindo para eventos presenciais que transformam a vida de empreendedores individuais da capital amazonense.

Serviço

O quê? “Precisamos vender? Faremos Bazar”

Quando? Sábado (15/02) e Domingo (16/02)

Onde? Mercado de Origem da Amazônia, no Complexo Booth Line, rua Tamandaré, nº 22, Centro de Manaus (em frente ao Terminal de Ônibus da Matriz e ao lado do Porto Privativo)

Entrada? Gratuita

Horário? Das 8h às 17h

