Manaus inicia tratativas para implantação de reconhecimento facial

As tratativas para a implantação do sistema de reconhecimento facial em Manaus tiveram início, conforme anúncio do prefeito David Almeida nesta quarta-feira (12). A tecnologia visa identificar pessoas procuradas pela Justiça e desaparecidas, com suporte do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e parcerias com a iniciativa privada e moradores. Câmeras de segurança de condomínios, comércios e estabelecimentos poderão ser integradas ao sistema, ampliando a rede de monitoramento da cidade.

O pedido de acesso ao Banco de Dados de Procurados pela Justiça foi enviado à Secretaria Nacional de Segurança, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na terça-feira, 11. Segundo o prefeito, a implementação abrangerá áreas estratégicas, como o Centro da cidade, unidades de saúde, escolas, terminais de ônibus e transportes coletivos.

O secretário municipal de Segurança Pública, Alberto de Siqueira, reforçou que a solicitação do banco de dados é essencial para a eficácia do sistema. “As câmeras não precisam ser exclusivamente da prefeitura. Condomínios, mercados e lojas poderão integrar seus equipamentos ao sistema por meio de parcerias”, explicou.

A prefeitura assegura que a implementação seguirá as normas legais vigentes, garantindo a proteção dos direitos dos cidadãos. Mecanismos de controle e treinamento especializado para os agentes envolvidos serão adotados, prevenindo falhas e assegurando a aplicação ética do reconhecimento facial. Além disso, os dados coletados seguirão as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo transparência e segurança.

A iniciativa representa um avanço na modernização da segurança pública em Manaus, utilizando a tecnologia como ferramenta no combate ao crime e na proteção da população.

