‘Pensei que fosse uma onda’, diz jovem que foi engolido por baleia

Venezuelano foi engolido e expelido por uma baleia jubarte no Chile

O jovem venezuelano Adrián Simancas, de 23 anos, foi engolido e expelido por uma baleia jubarte enquanto praticava trekking e rafting nas águas geladas do Estreito de Magalhães. O episódio inacreditável ocorreu no último sábado (8) e repercutiu nas redes sociais.

Ao jornal chileno La Prensa Austral, ele contou que estava acompanhado do pai em um caiaque inflável rumo à Ilha de Nassau, ao sul de Punta Arenas. Ao chegarem à Baía de El Águila, o jovem foi surpreendido pelo ataque.

“Atravessamos a baía antes de chegar ao farol e continuamos caminhando em linha reta em direção ao outro extremo da Baía de El Águila”, relatou.

Simancas descreveu o momento em que percebeu algo estranho: “Primeiro, senti que estava sendo jogado para trás. O tempo havia piorado, começado a chover mais cedo, e as ondas estavam mais fortes. Pensei que fosse apenas uma onda, talvez, mas quando continuei sentindo aquilo, em menos de um segundo, veio um impacto tão forte que soube que não poderia ser apenas uma onda — teria que ser um tsunami ou algo ainda mais estranho”.

Susto

O jovem afirmou que percebeu ter sido “engolido” por alguma coisa, mas, no primeiro momento, não conseguiu identificar o que era. “Eu me viro e sinto algo roçando meu rosto. É como uma cor entre azul e branco, vindo de cima e dos lados, e me puxando para baixo”, descreveu.

“Pensei que tinha sido comido por alguma coisa, porque tínhamos conversado um pouco antes que também poderia haver orcas naquela área e que elas são mais agressivas. Naqueles três segundos em que fiquei debaixo d’água, pensei que poderia ter morrido, até que senti o colete me puxar para cima. Saí muito desorientado”, diz o jovem, que passa bem.

