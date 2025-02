Caminhão tomba na avenida Torquato Tapajós e causa congestionamento em Manaus

Agentes do IMMU foram acionados para controlar o tráfego e minimizar os transtorno

Um caminhão tombou na manhã desta sexta-feira (14) na avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro-Centro, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

O acidente causou congestionamento na via. Ainda não há informações detalhadas sobre as circunstâncias do ocorrido.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para controlar o tráfego e minimizar os transtornos causados pela lentidão no local.

