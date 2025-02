Colisão entre ônibus e carreta deixa feridos e causa interdição parcial na AM-010

A colisão aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem, quando a carreta atingiu a lateral do ônibus.

Um acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (13) na rodovia AM-010, no sentido Manaus, envolveu uma carreta e um ônibus, provocando a interdição parcial da via por algumas horas. A colisão aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem, quando a carreta atingiu a lateral do ônibus.

Outros dois ônibus, que seguiam em direção à garagem, pararam no local para prestar assistência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o motorista do ônibus, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

O condutor da carreta, que apresentava fortes dores, precisou ser imobilizado antes de ser encaminhado ao hospital.

Segundo testemunhas, a carreta realizou uma ultrapassagem imprudente e colidiu na lateral do ônibus, arrastando o veículo. As autoridades competentes irão investigar as circunstâncias da colisão.

