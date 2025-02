Mulher é sequestrada no Manauara Shopping e forçada a fazer PIX para criminoso

Segundo a vítima, ela foi seguida dentro do centro de compras e abordada no estacionamento por um homem armado.

Uma mulher de 44 anos sofreu um sequestro relâmpago dentro do Manauara Shopping, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo a vítima, ela foi seguida dentro do centro de compras e abordada no estacionamento por um homem armado.

A vítima relatou que foi obrigada a entrar no carro, e que o criminoso a forçou a realizar transferências via PIX sob ameaça de morte.

O crime foi confirmado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 16° Distrito Integrado de Polícia (DIP), que informou que já investiga o caso e trabalha para identificar e prender o autor do sequestro.

A data do crime não foi revelada. A PC-AM destacou que mais informações sobre o caso não podem ser compartilhadas para não prejudicar o andamento das investigações.

Vítima descreveu crime em conversa

“Foi uma tortura emocional. Não estamos seguros nem dentro de um shopping. Fiquem atentas”, alertou.

A vítima disse ainda que só percebeu ter sido seguida após acessar as imagens de segurança.

Outro relato aponta que uma segunda vítima teve o carro arrombado três vezes no mesmo estacionamento e só conseguiu acesso às imagens após acionar a Justiça.

Tiroteio no Manauara Shopping

Há um mês, um tiroteio dentro do Manauara Shopping gerou pânico entre clientes e lojistas.

De acordo com testemunhas, os disparos começaram por volta das 11h10. Imediatamente, as lojas fecharam suas portas, e consumidores foram mantidos dentro dos estabelecimentos, alguns até trancados nos estoques por segurança.

Câmeras de segurança registraram o momento em que suspeitos armados tentaram assaltar uma joalheria no piso superior. Durante a fuga, houve troca de tiros. Em outras imagens, policiais militares são vistos perseguindo os criminosos e realizando buscas em uma área de mata próxima ao shopping.

Um dos disparos atingiu a fachada de uma loja, que foi isolada. Por questões de segurança, o acesso ao shopping foi temporariamente interditado.

