Motorista de Porsche que agrediu idoso tem prisão preventiva decretada

Richard Henrique Julião, de 21 anos, motorista da Porsche que agrediu um homem de 78 anos, em Praia Grande (SP), no litoral de São Paulo, teve a prisão preventiva decretada na quinta-feira (13).

A Justiça entende que a prisão do agressor é “imprescindível” para a conclusão da investigação criminal. O advogado é investigado por lesão corporal e difamação. A decisão enquadra a agressão como tentativa de homicídio qualificado, que pode ser agravada pelo motivo fútil.

A confusão começou, na noite de quarta-feira (12), quando Richard Henrique, que estava acelerando o carro de luxo, foi abordado por moradores incomodados com a perturbação.

O motorista desceu do veículo, proferiu xingamentos e agrediu Argemiro Soares da Silva, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro Central da cidade.

Incômodo na vizinhança

“Ele já incomodava os moradores há dias”, diz testemunha. Em depoimento, a moradora do bairro Aviação afirmou que o motorista costumava causar transtornos ao chegar ao prédio em que estava hospedado. Segundo ela, os barulhos e manobras do Porsche já vinham irritando os vizinhos há dias.

Na tentativa de registrar as infrações, a moradora filmou a movimentação do carro e identificou a placa. As imagens foram entregues à polícia como prova do ocorrido. Ela também relatou ter sido ofendida pelo motorista. No vídeo, o motorista profere xingamentos a mulher e afirma: “Você não tem nada, sua p****. Tenho dinheiro.”

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o agressor estava acompanhado por um passageiro no Porsche, além de outro indivíduo em uma motocicleta e um terceiro em um Volkswagen Polo.

Investigação da Polícia Civil

A Polícia Civil solicitou que a família da vítima apresente o laudo médico da agressão para anexar ao inquérito. As filmagens do ataque foram entregues às autoridades e serão analisadas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que o caso foi registrado como lesão corporal e difamação.

O agressor estaria hospedado no apartamento no oitavo andar do prédio onde ocorreu a confusão. Até o momento, não há informações sobre sua prisão ou possíveis medidas legais contra ele. Diligências são realizadas visando à localização do autor, segundo a pasta.

O caso gerou revolta entre os moradores do bairro. Vizinhos pedem que a justiça seja feita e que medidas sejam tomadas para coibir comportamentos violentos como esse.

Em nota, o TJSP disse que não comenta o caso para não atrapalhar as investigações.

A CNN tentou contato com o motorista, mas ele não atendeu as ligações e não respondeu às mensagens enviadas. O espaço segue aberto.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: VÍDEO: Idoso é espancado na rua por dono de Porsche

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱