A Polícia Civil investiga o paradeiro do motorista do Porsche

Um idoso de 78 anos foi agredido por um jovem de 21 anos na noite de quarta-feira (12), em frente ao prédio onde mora, após reclamar do barulho de um Porsche, em Praia Grande, litoral de São Paulo.

Gravações mostram moradores do prédio reclamando com o dono do carro, que acelerava o veículo ostentando o som do motor.

O caso aconteceu na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Aviação, onde o agressor acelerava o carro de luxo em frente à residência da vítima. Moradores do prédio, incluindo o idoso, desceram até a rua para pedir ao condutor que parasse.

Sem cessar o barulho, o jovem continuou acelerando, quando a vítima decidiu se aproximar do veículo de luxo para conversar. Porém, ao se aproximar, o idoso foi xingado e atingido por um chinelo.

Agressão

O motorista do veículo se dirigiu até a vítima e começou a desferir socos, derrubando o senhor de 78 anos no chão, que tentou se levantar, mas foi novamente derrubado com agressões.

No vídeo feito por uma moradora, é possível ouvir o motorista ofendendo os moradores e ostentando seu dinheiro. “Eu tenho dinheiro, sua pobre”, provocou o agressor.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista também estava acompanhado por um passageiro e um motociclista, que foram flagrados chutando a vítima antes de afastar o autor dos ataques. Após as agressões, os suspeitos fugiram.

Pessoas que estavam no local socorreram a vítima, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Com hematomas na cabeça, rosto, nariz e olho, o idoso acabou levado para o Pronto-Socorro (PS) Central de Praia Grande.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como lesão corporal e difamação pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade. A Polícia Civil investiga o paradeiro do motorista do Porsche.

VÍDEO: Idoso é espancado na rua por dono de Porsche pic.twitter.com/xr5PODkZEF — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 13, 2025

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Motorista de Porsche vai a júri popular e permanece em prisão preventiva

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱