Cauxi Eletrizado agita a Arena da Amazônia neste sábado (15)

O Cauxi Eletrizado, um dos blocos de Carnaval mais esperados de Manaus, acontece neste sábado (15), na Arena da Amazônia. Os portões abrem às 17h, com apresentações de DJ Carol Amaral, Couro Velho, Uendel Pinheiro, Mundo Livre S/A e a banda oficial do bloco, formada por integrantes da Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus.

Os ingressos estão no terceiro lote, custam R$ 70 e podem ser adquiridos pelo perfil oficial do evento no Instagram (@cauxieletrizado). Quem garantir a pulseira do bloco terá entrada gratuita no after da Augusta Haus, na av. Pedro Teixeira, 2673, Dom Pedro, das 0h às 3h30.

Novidades da 13ª edição

A grande novidade desta edição do Cauxi Eletrizado está na dinâmica das apresentações dos grupos anfitriões. Segundo Davi Escobar, produtor cultural e um dos fundadores do bloco, os artistas vão intercalar suas músicas durante o show sem pausas.

“Durante o show, vai acontecer a troca de músicos da Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus no palco, mas a banda não vai parar. Isso vai trazer fluidez, tem tudo para ser dinâmico”, explicou.

Mundo Livre S/A comemora 30 anos de álbum icônico

A banda Mundo Livre S/A, uma das principais representantes do manguebeat, retorna a Manaus com o show especial de 30 anos do álbum “Samba Esquema Noise”. O grupo pernambucano, formado por Fred Zero Quatro (voz, cavaco, violão e guitarra), Xef Tony (bateria e voz), Leo D (teclado), Pedro Diniz (baixo) e Pedro Santana (percussão), revisita as 13 faixas do disco, incluindo sucessos como: “A Bola do Jogo”, “Musa da Ilha Grande”, “Livre Iniciativa” e “Rios, Pontes & Overdrives”.

O manguebeat, surgido no Recife nos anos 1990, foi um movimento cultural que misturou elementos da cultura regional de Pernambuco com rock, hip-hop e música pop. O estilo foi idealizado por Chico Science, Fred Zero Quatro, Mabuse, Héder Aragão e Renato L.

Histórico do Cauxi Eletrizado

Essa será a segunda vez que o bloco acontece na Arena da Amazônia. A primeira foi em 2019, com shows de Gang do Eletro, Uaná System e Juca Culatra. O evento se inspira no Quanta Ladeira, bloco carnavalesco de Pernambuco famoso por versões irreverentes de músicas populares.

Nomes como Otto (2023) e Wanderley Andrade (2020) já passaram pelo palco do Cauxi Eletrizado.

Programação completa

🕔 17h – DJ Carol Amaral

🕕 18h – Couro Velho

🕗 20h – Uendel Pinheiro

🕙 22h – Mundo Livre S/A

🕛 0h – Cauxi Eletrizado

