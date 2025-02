Mundo Livre S/A apresenta novo show em Manaus no Cauxi Eletrizado

A banda pernambucana Mundo Livre S/A, um dos ícones do movimento manguebeat, retorna a Manaus após 14 anos para um show especial. A apresentação acontece no dia 15 de fevereiro, dentro da programação do Bloco Cauxi Eletrizado, na Arena da Amazônia. O evento celebra os 30 anos do álbum “Samba Esquema Noise”, lançado em 1994.

No repertório, clássicos como “A Bola do Jogo”, “Musa da Ilha Grande”, “Livre Iniciativa” e “Rios, Pontes & Overdrives”, além de músicas que marcaram a trajetória da banda.

“A Arena da Amazônia vai receber uma dose brutal de caos e adrenalina dos mangues pernambucanos, com um show histórico da Mundo Livre S/A”, destaca Fred Zero Quatro, vocalista do grupo.

História e influência

Lançado em 1994, o disco une influências do samba, rock, punk, pop, ska e ritmos regionais, tornando-se referência na música brasileira. O título homenageia “Samba Esquema Novo” (1963), de Jorge Ben Jor. Produzido por Charles Gavin (Titãs) e Carlos Eduardo Miranda, o álbum recebeu elogios pela inovação musical.

O movimento manguebeat surgiu em Recife nos anos 1990. Naquele período, Chico Science, Fred Zero Quatro, Mabuse, Héder Aragão e Renato L lideraram o movimento. Misturando elementos do maracatu, coco e ciranda com influências do pop, hip-hop e rock, tornou-se um marco da música brasileira.

Bloco Cauxi Eletrizado e ingressos

O Cauxi Eletrizado chega à sua 13ª edição, tendo como anfitriões Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus. O evento começa às 17h, com apresentações de Couro Velho, Uendel Pinheiro e DJ Carol Amaral.

Os ingressos do segundo lote custam R$ 60 e podem ser adquiridos pelo Instagram oficial do bloco (@cauxieletrizado).

Desde 2012, o Cauxi Eletrizado já trouxe a Manaus nomes como Otto, Gang do Eletro, Uaná System, Juca Culatra e Wanderley Andrade. A festa, inspirada no bloco Quanta Ladeira, de Olinda, já passou por diversos espaços e, este ano, retorna à Arena da Amazônia.

